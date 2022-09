Marotta e Ausilio ad Appiano: “Ecco qual è stata la reazione di Inzaghi alle loro parole”

Come noto, ieri ad Appiano Gentile è andato in scena un lungo confronto tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter, per analizzare in completezza gli errori di questo inizio di stagione, con l'obiettivo di ripartire al meglio dopo la sosta. Secondo Tuttosport, Marotta e Ausilio si sarebbero trovati di fronte un allenatore fortemente determinato: