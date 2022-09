TS – Reazioni come quella di Bastoni complicano il lavoro di Inzaghi: se ne parlerà ad Appiano

"Il rendimento di Bastoni è una spia di questo momento complesso. Lo conferma ancora di più il suo atteggiamento. Domenica a Udine ha rimediato un’ammonizione a causa di una leggerezza. Ancora peggio il seguito, con quella reazione scomposta quando Inzaghi lo ha richiamato in panchina. Resa ancora più spiacevole dalla condotta molto professionale di Gosens al suo fianco. Un giocatore più esperto, nazionale tedesco, in panchina dall’inizio come spesso gli capita da quando è all’Inter, ha avuto la serenità di calmarlo per evitare che la scena degenerasse ulteriormente. Senza dimenticare che il guardiano del reparto, Handanovic , è in ballottaggio con Onana. Sono particolari che complicano il lavoro di Inzaghi. L’allenatore sta cambiando molto anche per questo motivo: Bastoni è partito titolare solo in tre delle sei presenze in campionato e solo in un caso non è stato sostituito. Sarà uno degli argomenti al centro del confronto tra Inzaghi e i dirigenti nerazzurri, in programma in questi giorni alla Pinetina".