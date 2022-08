Sky – Milan, Origi e Rebic non convocati col Sassuolo. La successiva è il derby

Due assenze in casa Milan per la sfida di domani col Sassuolo che precede il derby di sabato contro l'Inter. Come svelato da Sky Sport, non sono al 100% Origi e Rebic, che non saranno a disposizione per Reggio Emilia. “I due attaccanti di Stefano Pioli non saranno convocati contro il Sassuolo. Non c’è nessun problema serio ma non sono al 100%. Questo spiega probabilmente il motivo del mancato ingresso contro il Bologna nella scorsa partita di campionato”, si legge. Da capire se poi torneranno o meno sabato con l'Inter.