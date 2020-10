Milan, Rebic ancora out. Pioli dovrà fare a meno del croato nel derby contro l’Inter

Sabato sera l’Inter affronterà il Milan nel derby. Se Conte dovrà fare a meno dei sei giocatori positivi al Covid, anche Pioli dovrà fare i conti con qualche assenza. Tra queste anche Rebic che sembrava potesse tornare a disposizione, ma sarà ancora ai box.

Secondo Sportmediaset, infatti, “Ante Rebic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il derby contro l’Inter di sabato. Lo staff medico del Milan ha stabilito che l’attaccante croato rossonero non ha recuperato dalla lussazione al gomito sinistro. Nessun rischio dunque e il giocatore farà un nuovo controllo medico settimana prossima per stabilire quando potrà tornare a giocare”.