Ospite nel podcast Alexandra Pose, Alvaro Recoba ricorda il suo arrivo in Italia e l'esordio con la maglia dell'Inter. Era l'estate del 1997 e l'ex giocatre fu fortemente voluto dall'allora presidente Massimo Moratti. "All'inizio è stato difficile adattarmi. La lingua rappresentava una barriera, oggi non c'è questo problema, ma prima era un ostacolo, era un dramma non poter comunicare. Fortunatamente nello spogliatoio avevo molti compagni che parlavano spagnolo e questo ha facilitato la comunicazione. Tutti gli anni che sono stato all'Inter, c'era sempre un buon numero di sudamericani nello spogliatoio, l'Inter è davvero internazionale, c'erano giocatori da ogni parte del mondo. I tifosi in Italia mi hanno sempre trattato bene, ho ancora tanti amici italiani, mio figlio è nato lì".