"In estate c'erano molte opzioni perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come la scorsa stagione. Ci sono state anche opzioni in prestito, dato che era già alla fine del periodo di mercato. Nessuna trattativa è stata portata a termine e, ovviamente, tutto è stato discusso anche con il club. Insieme alla società, all’allenatore e al direttore generale abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me restare e lottare per una chance".