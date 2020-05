Recoba: “All’Inter mi sono ritrovato con giocatori che erano i migliori del mondo. Incredibile…”

I protagonisti della puntata di di Inter Calling andata in onda oggi, sono stati Ivan Zamorano e Alvaro Recoba. Quest’ultimo ha raccontato così il suo arrivo in nerazzurro: “Quando sono arrivato all’Inter mi sono ritrovato con questi giocatori che erano i migliori del mondo. Penso a Bam Bam, Simeone, Ronaldo stesso, Bergomi, Pagliuca e anche agli avversari. Era incredibile pensare di essere arrivato lì, è qualcosa che se mi fosse stato detto quando ero un bambino non ci avrei creduto. Sicuramente il calcio mi ha dato tanto, anzi ha dato a tutti noi, credo, molto più di quanto pensassimo“.

(inter.it)