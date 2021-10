Inter-Juventus, record stagionale di presenze per San Siro: previsti 57mila tifosi

Meazza tutto esaurito (con capienza limitata al 75% del totale) in vista del derby d'Italia di domani sera

Sale l'attesa in vista di Inter-Juventus, big match della nona giornata di campionato. Grande risposta di pubblico, che riempirà le tribune del Meazza nei limiti concessi dal governo: previsti 57mila spettatori. Come scrive il Corriere dello Sport, per San Siro si tratta del record stagionale di presenze: "Dopo Inter-Sheriff (43mila spettatori), nuovo record stagionale per il club nerazzurro: 57mila i tagliandi venduti con un incasso di circa 5 milioni. San Siro è già sold out".