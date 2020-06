Sky – Inter, Conte sorride: recuperato un centrocampista. Brozovic lavora a parte: a Parma…

Novità dall’infermeria per l’Inter di Antonio Conte in vista della trasferta di Parma. Sky Sport fa il punto sulle condizioni di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, che non sono scesi in campo nella sfida contro il Sassuolo:

“L’assenza di Brozovic si fa sentire. Oggi il croato ha svolto un allenamento differenziato, prima di lasciare il Centro Sportivo Suning. Può partecipare alla trasferta di Parma ma non partirà dall’inizio. Barella sta bene. Conte lo ha visto leggermente affaticato e ha preferito risparmiarlo contro il Sassuolo. È a disposizione per Parma“.