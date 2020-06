Sky – Inter, Sanchez scalda i motori. Godin e Vecino devono recuperare. Marotta…

Nell’ultima settimana Conte negli allenamenti ha dato molta importanza alla parte tattica oltre ad un’attività intensa fisica. Secondo Skysport qualche problemino dopo la fase di stop potrebbero avercelo i difensori. Sono un tantino più indietro rispetto ai compagni Godin e Vecino ma c’è ancora tempo di recuperare rispetto all’inizio delle gare.

Sanchez ha subito messo in chiaro, facendosi trovare pronto, di voler avere più spazio. Proverà con il lavoro a convincere i dirigenti dell’Inter a prolungare il prestito dal Manchester United. Toccherà a lui dare fiato a Lukaku e Lautaro e farsi trovare pronto a gara in corso.

MERCATO – Intanto Marotta e Ausilio lavorano su Tonali: al club piace e il giocatore non ha chiuso la porta, anzi avrebbe dimostrato una certa preferenza per i colori interisti. Serve trattare con Cellino ma i tempi sono ancora lunghi visto la nuova ripartenza. Potrebbero esserci ancora dei colpi di scena. Perché lo seguono altre big come Juve e Napoli e anche all’estero pensano a lui.

(Fonte: SS24)