Redknapp, consiglio a Tuchel: “Faccia come ho fatto con Bale. Gli metta accanto…”

L'ex allenatore del Tottenham ha voluto mandare un messaggio all'allenatore del Chelsea

Dalle colonne di The Sun, l'ex allenatore del Tottenham, Harry Redknapp ha dato a Tuchel un consiglio per migliorare le prestazioni di Lukaku. L'allenatore tedesco intanto lo ha rifilato in panchina anche contro il Liverpool. Il collega gli scrive che potrebbe impiegare con lui il metodo che ha usato per far rendere al meglio Bale: «Ha bisogno di qualcuno che lavori con lui in allenamento. Uno contro uno, per mezz'ora ogni giorno. Serve farlo correre, mostrargli come ottenere mezzo metro di spazio e come arrivare fino in fondo. Abbiamo tutti avuto giocatori che sono stati fuori forma oppure a corto di fiducia, o forse un po' di entrambi - ed è allora che gli allenatori devono guadagnare i loro soldi. Contro Gareth Bale ho messo un terzino davanti ad ogni allenamento. Gli ho dato la palla e gli ho detto: 'Dai, su, affrontalo'. Ha fatto miracoli per la sua sicurezza».