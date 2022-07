Regalia: “La Juve ha colmato il gap con Inter e Milan. Pogba e Di Maria…”

Carlo Regalia, ex giocatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di mercato

Matteo Pifferi

Carlo Regalia, ex giocatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di mercato:

"Senza fretta mi sembra che ci si stia muovendo con oculatezza in cerca di opportunità. Qualcuno ha già fatto qualche buon colpo, ma di grandi affari ne devono essere ancora fatti, anche perché ormai per le squadre è necessario investire con forza per raggiungere determinati obiettivi”.

La Juventus sta colmando il gap con le milanesi?

“Penso di sì. La Juventus è la Juventus e non può permettersi di non competere per il massimo con le altre. Pogba e Di Maria sono giocatori molto importanti e abituati a giocare ad alti livelli. Zaniolo invece è un giocatore promettentissimo e speriamo che possa finalmente riuscire a fare il definitivo salto di qualità”.

Morata può ancora essere una soluzione?

“Per me è un giocatore importante che però potrebbe dare di più rispetto a quello che ha fatto finora in carriera. Schierarlo nell’attacco a tre però non so quanto possa essere utile per una questione di equilibrio”.