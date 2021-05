Inter, giornata di festa: il programma. “Il club prepara un pensiero per gli abbonati”

Con il cuore che va a tremila: è il giorno della festa, della coppa scudetto, di un’attesa che dura da 10 anni in casa Inter

Matteo Pifferi

"Con il cuore che va a tremila: è il giorno della festa, della coppa scudetto, di un’attesa che dura da 10 anni. Dal 29 maggio 2011, finale di Coppa Italia con il Palermo, a oggi: 3647 giorni dopo l’Inter torna a sollevare un trofeo. Lo farà dopo un’Inter-Udinese che entrerà nella storia anche a livello statistico. Perché è la partita numero 3000 della storia dell’Inter in Serie A a girone unico. È la prima squadra italiana a tagliare questo traguardo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al giorno di festa in casa Inter. Oggi, al termine di Inter-Udinese, verrà consegnato ufficialmente lo scudetto ai nerazzurri dopo un'annata esaltante.

Tifosi

Allo stadio ci saranno 1000 spettatori, ossia familiari di giocatori e staff, dipendenti e sponsor. "Fuori, la festa comincerà già dalla mattina per 4.500 persone. Ma è la città intera a festeggiare, almeno quella a tinte nerazzurre. Pure gli abbonati, quelli che - dallo stop per la pandemia del marzo 2020 in poi - non hanno più potuto rimettere piede allo stadio. A loro l’Inter ha voluto dedicare un pensiero: nei prossimi giorni infatti il club invierà una bandiera nerazzurra, in ricordo dello scudetto numero 19 appena vinto", aggiunge poi la Rosea.

Obiettivo

Conte, prima di lasciarsi andare, pretende un ultimo sforzo per raggiungere 90 punti, impresa riuscita, all'Inter, solo da Roberto Mancini con 97 nel 2006-2007. Non solo il mister, perché anche Lukaku va a caccia di un record: con un gol arriverebbe a 30 centri stagionali, con due eguaglierebbe i 25 in un campionato, il suo primato firmato con l’Everton.