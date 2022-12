GdS – Reggina, un portiere per la Serie A: Inzaghi vuole convincere Handanovic

La Reggina di Filippo Inzaghi è la grande sorpresa della prima parte di stagione della Serie B: i calabresi si trovano nelle zone altissime della classifica, e ora sognano la promozione. Per farlo sono pronti ad andare sul mercato, con nomi anche prestigiosi. Su tutti, come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Samir Handanovic, che all'Inter ha perso il posto da titolare in favore di André Onana: "Costruita una base solidissima, occorre ora intervenire sul mercato per migliorare alcuni ruoli e rinforzare la rosa con elementi collaudati e pronti all'uso. [...] (Per quanto riguarda il portiere), si corre con la fantasia per convincere Handanovic in uscita dall'Inter o Berisha del Toro".