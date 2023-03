Reggina, Crisetig: “Fabbian? Gran giocatore e bravissimo ragazzo. Il futuro…”

Le parole del centrocampista della Reggina a proposito del suo compagno di reparto arrivato in estate in prestito dall'Inter

Lorenzo Crisetig, centrocampista e capitano della Reggina, ha parlato - tra le altre cose - anche di Giovanni Fabbian, arrivato la scorsa estate in Calabria in prestito dall'Inter, nell'intervista concessa oggi a Tuttomercatoweb. Queste le sue parole sul giovane compagno di reparto che sta stupendo in Serie B alla corte di Filippo Inzaghi: "Sul suo futuro non so nulla e non mi permetto di dire niente. Fabbian è un gran giocatore e un bravissimo ragazzo: questo è quello che mi sento di dire".