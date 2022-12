Reggina-Inter, dove vederla in tv e in streaming

Continua l’avvicinamento dell’Inter all’appuntamento del 4 gennaio, quando scenderà in campo contro il Napoli a San Siro nella prima sfida ufficiale del 2023. Ora però è tempo di pensare alla quarta amichevole del mese di dicembre, quella che metterà di fronte i fratelli Inzaghi. Giovedì 22 dicembre alle 18:00 l’Inter di Simone Inzaghi affronterà in amichevole a Reggio Calabria la Reggina, allenata da Filippo Inzaghi.

I tifosi nerazzurri in Italia e nel mondo avranno l’opportunità di seguire la partita in diretta streaming, in esclusiva, su Recast, la piattaforma sulla quale Inter – unico club in Italia – è sbarcata lo scorso agosto.