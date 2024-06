Regia, pressing, gol. C'è tutto Nicolò Barella nella prestazione super che il centrocampista ha offerto contro l'Albania nel debutto all'Europeo dell'Italia. In dubbio fino alla vigilia, Nicolò è sceso in campo dal 1' sfoggiando una forma fisica invidiabile al Westefalenstadion Stadium. "Quando nel novembre 2019 giocò lì con l’Inter, contro il Borussia, Barella era ancora un progetto di campione, anche se giocava la Champions e aveva già messo in fila dieci presenze in Nazionale. Il ragazzo tutto strappi, adrenalina e intensità anche esagerata che a Coverciano - ancora poco più che ragazzino nelle giovanili azzurre - aveva rubato gli occhi ad Arrigo Sacchi e però non convinceva del tutto per maturità e gestione delle scelte in campo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.