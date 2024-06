Italia, Barella è Pirlo e Gattuso insieme: così ha stregato l’Inter e Inzaghi

Focus sulla prestazione del centrocampista nerazzurro in Italia-Albania di ieri: prezioso per la capacità di abbinare quantità e qualità

"Come farne a meno, dove lo trovi un altro così. Se nessuno in questo mondo è insostituibile, Barella sta diventando per l’Italia l’insostituibile". La premessa del Corriere dello Sport è più che legittima. Ripensando a Italia-Albania di ieri, si capisce quanto sia stato importante per Spalletti il recupero in extremis del centrocampista dell'Inter.