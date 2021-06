Regina Baresi: “Soddisfatta della mia carriera. Mai pensato di lasciare l’Inter”

Dopo 17 anni di Inter, Regina Baresi ha deciso di smettere col calcio giocato. Queste le sue parole rilasciate nell'intervista a Inter Tv

Un po' di anni li ho giocati, sono soddisfatta della mia carriera. Gli ultimi due anni belli ma non facilissimi e allora ho pensato a un futuro diverso dal calcio giocato. Sarà una vita completamente diversa, non mi mancherà allenarmi perché continuerò a farlo, ma mi mancherà la condivisione dello spogliatoio. Sono stato 17 anni in questa squadra, mi mancherà la quotidianità. Non ho mai pensato di cambiare maglia, nessuno mi ha obbligato a rimanere all'Inter. Felice di non avere mai cambiato, spero di aver lasciato qualcosa a questa squadra. Ricordo? L'anno in cui siamo saliti in Serie A e abbiamo festeggiato a San Siro, esperienza indimenticabile. Siamo state fortunate, non abbiamo mai creato problemi all'interno del gruppo, siamo sempre state unite. Il calcio femminile ha avuto un cambio enorme, ora c'è grande organizzazione e professionalità. Ora c'è grande visibilità. Col calcio rapporto intenso e sincero, tutto quello che ho dato mi è sempre tornato indietro. È una passione che non finirà mai. Amo il calcio e l'Inter. Futuro? Per ora ho dei progetti importanti, il calcio è sempre stata la mia vita, mi piacerebbe continuare a rimanere in questo mondo. Consiglio a chi inizia? Mai dare nulla per scontato, non fatevi mai fermare dai pregiudizi.