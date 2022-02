Inter-Sassuolo, GdS: “Lautaro, ma che ti è successo? Regressione, anche tecnica”

Il giudizio della rosea sulla partita dell'argentino è impietoso: l'attaccante non trova il gol da dicembre

Le occasioni migliori però sono arrivate con il bosniaco in campo, nel secondo tempo. E il giocatore nerazzurro comunque non è riuscito ad incidere con il gol. "Che cosa gli succede? Come fa a sbagliare la palla gol di metà ripresa, quando mette fuori da due passi? È in regressione, anche tecnica, non gli riesce più quel che prima fluiva con naturalezza. Inceppato, involuto", è il giudizio della rosea.