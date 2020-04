Una tragedia legata al coronavirus che travolge il calcio francese. Bernard González, capo medico dello Stade Reims, club di Ligue1, si è ucciso. Era in quarantena insieme alla moglie dopo aver scoperto di essere affetto dal Covid19 come lei. In una lettera ha spiegato che il suo gesto è legato proprio alla stessa malattia. Il dottore aveva sessanta anni.

(Fonte: Le Parisien)