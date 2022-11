Reja: “Ecco perché Asllani è partito dalla panchina. Sta crescendo molto e all’Inter…”

In Albania aha destato qualche polemica l'esclusione di Kristjan Asllani dall'undici titolare nell'amichevole tra Albania-Italia. Al termine della gara il c.t. Edi Reja spiega così la scelta: "Asllani sta crescendo molto, gioca in una grande squadra, con tanti calciatori di qualità e ha tutte le carte in regola per crescere".

"Oggi però ho preferito giocare con giocatori più forti e resistenti fisicamente, come Bare e Abrashi. Non si possono fare troppi esperimenti in partite del genere, ma Asllani avrà altre occasioni in futuro per dimostrare le sue qualità".