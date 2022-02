Reja: “Inter favorita, per Inzaghi non era semplice. Sarà lotta col Napoli”

Le parole dell'ex tecnico azzurro: "Spalletti sta facendo bene e lotterà con l'Inter fino alla fine. Con tutto il rispetto per il Milan"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Edy Reja, ex tecnico del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Ho conosciuto Spalletti tanti anni fa a Udine e devo dire che è molto simile a quello di allora, come carattere, come filosofia del linguaggio, come attenzione agli atteggiamenti. A Napoli sta facendo bene e lotterà con l'Inter fino alla fine. Con tutto il rispetto per il Milan».