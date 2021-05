Reja: “Superlega? Insopportabile. Ma se i club chiedono scusa, bisogna…”

Le parole del tecnico: "La CL? Molto dipende da cosa farà la Juventus questa sera con l'Inter perché è evidente che tutto è ancora in gioco"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Edy Reja, allenatore, ha parlato così della corsa alla qualificazione alla Champions League: «Credo Napoli e Atalanta che sono in forma straordinaria e non sbagliano più un colpo. E poi molto dipende da cosa farà la Juventus questa sera con l'Inter perché è evidente che tutto è ancora in gioco. Ma per lo spettacolo espresso credo che Gattuso e soprattutto Gasperini di cui non mi perdo una partita, siano quelli che più lo meritano. Ovviamente, anche se la Fiorentina è salva, domani bisogna fare la massima attenzione perché nel campionato italiano se prendi sottogamba una partita rischi poi di cadere».