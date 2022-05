Renica: “Giocatori a zero? Ogni anno, vedasi Perisic. Ma Koulibaly…”

Le parole dell'ex calciatore: "Situazioni come questa le viviamo ogni anno: non solo Lorenzo, ricordo anche Kessié, Dybala e Perisic"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato così del futuro di Kalidou Koulibaly, escludendo però un suo addio a zero dal club azzurro: «Situazioni come questa le viviamo ogni anno: non solo Lorenzo, ricordo anche Kessié, Dybala e Perisic e stiamo parlando dei club più importanti d'Italia. Ma con Kalidou non credo si ripeta: o rinnova o andrà via».