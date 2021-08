Repice: “Dzeko è un fenomeno. Scudetto? L’Inter si gioca le sue carte”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito dei nerazzurri e di altri temi caldi nel nostro campionato

Francesco Repice a tutto tondo. Intervistato da TMW, la storica voce di Radio Rai ha commentato i temi principali del nostro campionato, partendo però dal ricordo dell'Europeo e dal suo discorso per celebrare la vittoria degli azzurri: "Mi risuonava nella testa il "Football is coming home" che recitavano sempre gli inglesi. E ho pensato che il calcio in effetti è nato nelle piazze di Firenze "La Magnifica". Da lì poi volevo celebrare tutto il nostro paese e mi sono lasciato trasportare".