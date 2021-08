Repice: “Dzeko il dopo Lukaku? Edin fenomeno, può fare tutto. Lo metto con i grandissimi”

Edin Dzeko è l'uomo giusto, in attesa di altri rinforzi in attacco, per prendere il posto di Romelu Lukaku. Ne è convinto Francesco Repice

Marco Macca

Come vede la corsa Scudetto?

"Secondo me la favorita ad oggi è la Juventus. Ha un grande organico e un allenatore che è un vincente. Poi è ovvio che l'Inter con lo Scudetto sul petto potrà giocarsi le sue carte".

Dzeko è il profilo giusto per essere il dopo-Lukaku?

"Dzeko è un fenomeno quindi può fare tutto. Può fare le fortune di ogni squadra, è un giocatore di categoria superiore: io lo metto insieme ai grandissimi. La Roma aveva altre esigenze e forse era arrivato il momento di cambiare".

Ultima domanda sul Napoli di Spalletti: come lo vede?

"Spalletti si è un po' bruciato con la storia di Totti ma è uno degli allenatori migliori al mondo sul campo. Poi sulle questioni extra-campo non possiamo sapere stando all'esterno".

(Fonte: TMW)