Repice: “La Juve segna poco? Il gioco lo fanno i giocatori, mai gli allenatori”

Francesco Repice, radiocronista della Rai, ha parlato a New Sound Level 90FM delle difficoltà realizzative di Roma e Juventus

"Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà a centrocampo, una linea mediana non all’altezza del livello delle due squadre. Non credo che sia un problema di bel gioco e brutto gioco, io non credo nel bel gioco, credo nella giocata individuale dei calciatori, credo che una serie di belle giocate individuali crei una bella azione di squadra. Io credo che gli allenatori diano ai propri giocatori delle chiavi interpretative per gestire le diverse situazioni che si verificano all’interno del campo. Il gioco lo fanno i calciatori, mai gli allenatori, ed è proprio nella scarsa qualità tecnica delle due squadre che va individuato il problema. Nonostante questo ci sono stati nel corso della stagione gesti tecnici bellissimi per entrambe le squadre che hanno lottato e stanno lottando per raggiungere il proprio obiettivo stagionale".