Repice: “Prossimo turno di Serie A? L’Inter può approfittarne se…”

"Se la Juve vince, la Lazio perde punti e Roma, Inter e Atalanta ne possono approfittare. Tra Juventus-Lazio e Atalanta-Inter se pareggiano perdono punti. C'è il Napoli che fa campionato a sè perché è più forte delle altre. Ha messo già un bel margine Spalletti, poi da gennaio in poi può gestirsela. Tutti con i preparatori atletici stanno studiando come tenere in forma i giocatori che non partono per il Mondiale. Per cui è tutto nuovo".