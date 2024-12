Le parole del commentatore: "Dopo una partita persa in Coppa Italia non si fanno drammi, tanto più dopo quello che è successo"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Francesco Repice , commentatore, ha parlato così degli obiettivi stagionali della Fiorentina: "I tifosi di cosa dovrebbero preoccuparsi? Di non lottare per la Champions o lo Scudetto? Per lo Scudetto ci sono Atalanta, Napoli e Inter .

La Fiorentina deve credere alla Champions League ma una posizione in Europa League sarebbe più che lusinghiera, magari vincendo la Conference. Dopo una partita persa in Coppa Italia non si fanno drammi, tanto più dopo quello che è successo. Non è stato semplice raccontare in diretta quella roba lì, immagino cosa debbano aver passato i giocatori in campo e lo stress che si è creato".