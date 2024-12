Novità dell'ultim'ora non ce ne sono. Arrivano conferme su quanto raccontato da Fcinter1908.it nella giornata di ieri a proposito della formazione che Simone Inzaghi manderà in campo questo pomeriggio contro il Parma. Stando a quanto risulta, l'allenatore nerazzurro confermerà la formazione che aveva scelto per la gara di domenica scorsa a Firenze, interrotta poi per dopo appena 17 minuti purtroppo per ciò che è accaduto a Bove.