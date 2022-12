Repubblica – Adani, questa inventiva verbale fa impressione. Resta il fatto…

Dalle colonne di Repubblica, Antonio Dipollina analizza la telecronaca di Argentina-Croazia affidata dalla Rai a Stefano Bizzotto e Lele Adani . "È finalmente semifinale, una grande e presunta sfida equilibrata, si parte e arriva la voce di Stefano Bizzotto a introdurre il match. Ma la voce medesima è cavernosa è successo qualcosa alle preziose corde vocali, — l’aria condizionata del Qatar, si dice — accanto a lui Lele Adani in confronto sembra un tenore scatenato e ancora la gara deve iniziare. Ma Bizzotto pian piano si riprende e resiste eroico fino al fischio finale. "Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto. Elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio. Ridisegna i confini del suo destino. Maradoneggia per il campo. Aprite il cuore e ringraziate".

"Lele Adani magari qualcuna se la prepara prima, ma se così non fosse va detto che l’inventiva verbale all’impronta su innesco di Messi è di quelle che fanno davvero impressione. *** Resta il fatto che l’evocazione di Messi intento a dribblare i cammelli fa altrettanta impressione. *** Lele non ha però solo similitudini daMille e una notte con richiami esotici, ma è anche moderno e coinvolgente. Poco prima aveva detto che Messi ha in testa «il miglior software di match-analysis in circolazione»".