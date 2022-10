Repubblica – Barcellona, nessun esposto all’Uefa: pesa la questione Superlega

A differenza di quanto paventato subito dopo la fine della partita con l'Inter, il Barcellona ha deciso di non presentare alcun esposto all'Uefa per la direzione arbitrale della gara. Repubblica, nella sua edizione odierna, spiega il perché: "Ieri sera, passata la rabbia del momento per il fallo di mano non fischiato a Dumfries, il ragionamento al quartier generale blaugrana era: meglio un buon arbitraggio nella gara di ritorno che una guerra con l'istituzione europea del calcio, già irritata per l'adesione del club di Busquets al progetto Superlega. Il presidentissimo Joan Laporta e il suo management potrebbero accontentarsi di non trovarsi più di fronte il Var olandese. Tanta prudenza non placa gli animi del tifo culé, indignato (a ragione) per quel tocco in area al novantesimo, non sanzionato nemmeno dopo la revisione al video".