Edoardo Bove ha guardato la sua Fiorentina ieri dal cellulare, nella speranza di tornare presto in campo. Ma sarà davvero così? Il dubbio dopo quanto accaduto domenica scorsa è più che legittimo. Lo sostiene anche Repubblica, che propone oggi un aggiornamento abbastanza dettagliato sulle condizioni del centrocampista.

"Il futuro è diventato pieno di incertezze, soprattutto riguardo alla carriera nel calcio professionistico italiano", si legge infatti. "Dopo un arresto cardiaco come quello che ha avuto lui, dovuto a una fibrillazione atriale, le linee guida internazionali prevedono l’applicazione di un defibrillatore sottocutaneo. Bove ne è consapevole, gliene avrebbero già parlato i medici del policlinico fiorentino, ai quali ha fatto domande riguardo al suo futuro, non solo sportivo, visto che ha compreso la gravità di quello che gli è accaduto («si tratta di un ragazzo molto intelligente e sensibile, reagisce bene», dice chi gli ha parlato in questi giorni)".