Repubblica – Conte ci vuole riprovare con la Juve ma c’è l’ostracismo della proprietà

Cosa ne sarà del futuro di Conte se non si troverà un punto d’accordo con l’Inter? Il quotidiano La Repubblica sottolinea che il tecnico non vuole restare fermo ai box come successo con il Chelsea. Potrebbe riprovare in Premier League, ma il primo pensiero va alla Juve “dove già tentò con insistenza di approdare la scorsa estate: riuscì a convincere Paratici e Nedved ma non Agnelli e John Elkann. C’è il sospetto che ci voglia riprovare: i contatti non si sono mai interrotti ma il club bianconero non ha allentato l’ostracismo nei suoi confronti, nemmeno adesso che la posizione di Sarri è sempre più precaria nonostante un designato successore non ci sia“.

(Fonte: La Repubblica)