Repubblica: “Inter, Conte sia soddisfatto: si è liberato di una zavorra che lo appesantiva”

Repubblica guarda il lato positivo. L’eliminazione dalla Champions League, secondo il quotidiano, può dare lo slancio definitivo all’Inter in ottica scudetto, ambito in cui Antonio Conte è super esperto. Si legge infatti: “Conte dev’essere persuaso che la sua notte nera finirà per avvantaggiarlo in campionato: la sua incapacità a gestire in contemporanea torneo nazionale e competizione europea è acclarata, se i primi scudetti con Juve e Chelsea li ha vinti in stagioni senza coppe e se l’unica finale internazionale l’ha raggiunta lo scorso agosto, quando gli ultimi turni si sono giocati a Serie A finita. Dovrebbe quindi essere soddisfatto di essersi liberato di una zavorra che lo appesantiva, schivando pure il fastidio dell’Europa League”.