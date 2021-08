Repubblica – Inter, Correa subito decisivo. “Smentita nomea acida che lo accompagnava”

L'edizione odierna di Repubblica analizza così la prestazione di Joaquin Correa, autore di due reti decisive

"Al suo allenatore, che già lo aveva allenato a Roma e che lo ha fortemente voluto a Milano, prima della partita lo aveva presentato così al pubblico nerazzurro: «Correa mi piace molto, è la ciliegina sulla torta». Parole dolci per un esordio al miele". Apre così l'articolo di Repubblica in merito all'esordio show del Tucu Correa con la maglia dell'Inter. L'argentino ha permesso ai nerazzurri di sbloccare un match che sembrava diretto verso l'1-1 finale con un gran colpo di testa prima e una conclusione all'angolino poi. "Al Bentegodi sono bastati 20 minuti al Tucu Correa per entrare in campo, fare una doppietta, regalare all’Inter la seconda vittoria in stagione e smentire la nomea acida che lo accompagnava: è forte ma non segna. È forte, ha segnato, e i nerazzurri escono da una partita difficile, riagguantata in rimonta, con 6 punti e il morale che più alto non si può", conclude poi il quotidiano.