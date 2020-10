Repubblica – Inter a lavoro per Moses: insieme a Darmian garantisce a Conte turnover e…

Ufficializzato l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma (prestito con obbligo di riscatto), l’Inter concentra gli ultimi sforzi sul ritorno di Victor Moses. Il club nerazzurro vuole accontentare Antonio Conte, che ha già allenato il nigeriano al Chelsea e nella seconda parte della passata stagione all’Inter.

Nella conferenza stampa prima della gara contro la Lazio, Conte ha evidenziato la necessita di avere a disposizione un altro laterale, con i soli Young, Hakimi e Perisic a disposizione. Questi ultimi due hanno mostrato grande difficoltà di fase difensiva: per La Repubblica “con l’arrivo di Darmian e con il ritorno di Moses (probabile) l’Inter vuole garantirsi non solo più possibilità di turnover, ma anche una variante tattica nel caso in cui l’evoluzione della partita suggerisca di coprirsi“.