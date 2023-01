Repubblica – Dzeko spacca in due il campionato. La capocciona di Edin scuote la classifica

"A spaccare in due il campionato, creando un prima e un dopo, è stata la fronte ampia di Edi Dzeko. Il suo colpo di testa dopo dieci minuti della ripresa, preciso e brutale, innescato dal solito cross di Dimarco, ha fatto succedere tante cose. Ha portato la prima sconfitta stagionale del Napoli, interrompendo a undici la striscia di vittorie consecutive e togliendole la corona di unica imbattuta d'Europa nei grandi campionati. Ha spinto Luciano Spalletti, maestro nelle prime 15 giornate prima della lunga sosta, a mordicchiare la penna rossa che teneva in mano, di quelle con cui gli insegnanti segnano gli errori. E il suo Napoli, timido e contratto, nella notte di San Siro ne ha commessi tanti. La capocciata del bosniaco ha scosso anche la classifica, portando l'Inter a -8 dalla vetta, la Juve a -7, il Milan a -5. Tutto aperto, con 22 partite da giocare”, riporta Repubblica.

"Niente panico, però, sotto il Vesuvio: il Napoli in entrambe le stagioni in cui ha vinto lo scudetto ha perso la prima partita proprio alla ripresa dopo la sosta natalizia. Inzaghi ha fatto da subito la partita che voleva, Spalletti no. Già dalla lettura delle formazioni è stato evidente come la preoccupazione dei due tecnici fosse anzitutto non prenderle. Un approccio desti nato a favorire i nerazzurri, più verticali, sugli azzurri, manovratori. La fascia destra dell'Inter, e di conseguenza la sinistra del Napoli, sono state disegnate dalle prudenze incrociate dei tecnici", analizza il quotidiano.