Repubblica – Eterna e inestirpabile pazza Inter. “Nei primi 45′ successo qualcosa di paranormale”

"Rieccola, l’eterna e inestirpabile pazza Inter". Apre così l'articolo di Repubblica sulla vittoria dell'Inter contro l'Empoli

"Rieccola, l’eterna e inestirpabile pazza Inter. Andati sotto di due gol i nerazzurri hanno battuto 4-2 l’Empoli in una sorta di riedizione in grande stile — allora i gol furono in tutto tre — della sfida che nel 2019 portò un posto Champions alla squadra di Spalletti". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla vittoria, in rimonta, contro l'Empoli per l'Inter che vale il momentaneo primato in classifica. "Nel primo tempo a San Siro è successo l’impensabile. Ha aperto le danze Pinamonti, che nelle rotazioni d’attacco dell’Inter farebbe tanto comodo. E ce lo si poteva anche aspettare. Quel che stupisce è che abbia segnato sfuggendo a Skriniar, evento tanto raro da sembrare paranormale agli occhi di chi è abituato a vederlo giocare", spiega il quotidiano che commenta così ciò che è successo nel secondo tempo: