Repubblica – Il piano di Conte: il suo Napoli nella scia dell’Inter di Inzaghi

Come giocherà il Napoli di Antonio Conte? Se lo chiedono in tanti, in attesa delle prime parole del nuovo allenatore azzurro. Prime indiscrezioni sul tema arrivano dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega in che direzione potrebbe andare il progetto tecnico dell'allenatore salentino, pronto al rientro in Serie A dopo tre anni dalla conclusione della sua avventura con l'Inter. Si legge: