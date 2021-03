Repubblica – Inter, 45′ senza spartito e direzione. Poi l’uomo nell’ombra…

Gara in crescendo per i nerazzurri che con due fiammate nella ripresa hanno agguantato tre punti molto importanti

Vince l'Inter e porta a casa tre punti fondamentali. Trasferta ostica a Parma per i nerazzurri, che però con la giusta autorevolezza hanno archiviato la pratica nella ripresa. Questo il focus della Repubblica su chi ha deciso l'incontro al Tardini: "L’uomo nell’ombra. Quello che di solito noti poco, in campo e nei tabellini, ma che c’è. Alexis Sanchez lo vedi nelle statistiche dei passaggi decisivi, nel pressing continuo sui difensori, nella conta delle di occasioni create. A Parma, schierato al posto di Lautaro Martinez, l’ex Niño Maravilla si è finalmente mostrato sorridente, scolpendo il proprio nome per due volte nel resoconto di una partita pericolosissima, giocata per un tempo dall’Inter senza spartito e senza direzione. La sua doppietta nella ripresa — otto minuti fra una rete e l’altra — porta i nerazzurri a 6 punti di vantaggio sul Milan".