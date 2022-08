Repubblica – Inter-Acerbi, Inzaghi insiste: incontro in giornata, si può chiudere

Francesco Acerbi resta il prescelto di Simone Inzaghi . L'allenatore dell' Inter vorrebbe riabbracciare al più presto il difensore della Lazio e la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la trattativa e ottenere il via libera del presidente biancoceleste Claudio Lotito.

"Giornata importante per l’affare Acerbi tra Inter e Lazio: è in programma un incontro con l’agente per provare a chiudere la trattativa a 500 mila euro in prestito con diritto di riscatto. Nonostante le polemiche dei tifosi nerazzurri, che hanno coniato l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo , Inzaghi insiste per riabbracciare il centrale: l’alternativa è Chalobah del Chelsea".