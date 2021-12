Repubblica – Inter e Liverpool, percorsi simili in campionato: in Europa…

L'analisi del quotidiano Repubblica sul percorso in questa stagione di Inter e Liverpool dopo il sorteggio di Champions

"Fatte le dovute tare, visto che Serie A e Premier League sono difficilmente comparabili per livello tecnico e per competitività, si può dire che Inter e Liverpool nei rispettivi campionati stanno facendo percorsi simili. Entrambe hanno il miglior attacco: 45 reti in 16 partite per i rossi, 43 in 17 per i nerazzurri. Entrambe stanno mettendo in fila serie di vittorie consecutive: cinque per la squadra di Inzaghi, sette per quella di Klopp, per quel che può contare a due mesi dalla doppia sfida. Ma in Champions la differenza di livello fra i due club è emersa. Il Liverpool ha vinto tutte e sei le gare del Gruppo B, in cui ha incrociato Atletico Madrid, Porto e Milan. L’Inter ha raccolto 10 dei 18 punti disponibili, classificandosi seconda, nel girone D con Real Madrid, Sheriff e Shakhtar Donetsk. Una distanza notevole, almeno in potenza. Ma le partite vanno giocate".