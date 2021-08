Repubblica – Inter, Sensi con Dzeko. Dumfries out, Calhanoglu come Luis Alberto

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida col Genoa con le possibili scelte del nuovo tecnico Simone Inzaghi

La Repubblica rivela le possibili scelte del tecnico piacentino per la gara d'esordio: "Spazio per Dzeko, che Inzaghi ha chiarito di avere fortemente voluto in squadra, assistito da Stefano Sensi. Davanti alla difesa campione d’Italia dovrebbero scendere in campo Barella, Brozovic e il nuovo arrivato Çalhanoglu, da cui ci si aspettano incursioni alla Luis Alberto. Sulla fascia destra il titolare dovrebbe essere Darmian, visto che Dumfries «ha ancora bisogno di tempo», come ha detto l’allenatore. Sull’altro lato del campo è probabile che comincerà Perisic".