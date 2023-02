Repubblica – Inter senza effetti speciali, Inzaghi ha ottenuto ciò che voleva. E Handanovic…

"Senza effetti speciali e con qualche patema evitabile, Simone Inzaghi ha portato a casa quel che voleva. Contro un’Udinese ordinata ma prevedibile, calata nel secondo tempo, l’Inter ha ottenuto i tre punti che la rafforzano al secondo posto in campionato e la fanno arrivare senza ferite alla gara di Champions di mercoledì, quando a San Siro sarà ospite il Porto, per l’andata degli ottavi". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al successo dell'Inter contro l'Udinese. Inzaghi ha preservato alcuni titolari come Lautaro e Calhanoglu, entrati solamente nel finale.

Handanovic

Nelle rotazioni è stato coinvolto anche Onana, con Handanovic che è tornato titolare dopo quattro mesi: "Nel gioco delle rotazioni, Inzaghi ha dato spazio in porta ad Handanovic, che mercoledì tornerà a sedersi in panchina a favore di Onana, ma che intanto ha rimesso piede in campo, proprio contro la squadra che nel 2004 lo portò in Italia ventenne. Una scelta dettata dalla necessità di avere un secondo portiere caldo, ed evitare nel finale di campionato disastri come quello di Bologna nella scorsa stagione, quando Radu si fece sfuggire un retropassaggio di Perisic", commenta il quotidiano.