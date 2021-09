Repubblica – Samp-Inter, Sensi e Barella ok. Bastoni conferma la logica cinica…

La Repubblica spiega la situazioni dei nazionali italiani dell'Inter in vista della sfida delle 12:30 tra i nerazzurri e la Sampdoria

Chi invece ci sarà è Stefano Sensi, come confermato da Inzaghi in conferenza stampa: "Ha lavorato molto bene superando il fastidio, per essere al meglio nella gara di Genova". Il quotidiano aggiunge: "Ma che stesse bene lo aveva già sfacciatamente scritto lui stesso su Instagram dando appuntamento ai tifosi per oggi: un post che Mancini non ha apprezzato. Spazio anche a Nicolò Barella, che il ct ha deciso di far riposare contro la Lituania".