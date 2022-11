Repubblica – Inter, 52 giorni di ossigeno. Per Inzaghi un record che durava da 35 anni

"La vittoria con l’Atalanta consente all’Inter cinquantadue giorni di ossigeno. Battendo la squadra di Gasperini 3-2, quella di Simone Inzaghi ha finalmente trovato i primi tre punti in uno scontro diretto in questo campionato". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al successo dell'Inter sull'Atalanta. Al momento, come rimarca il quotidiano, resta un solo tabù: "Per di più, lo ha fatto lontano da San Siro, ribaltando una situazione di svantaggio. Resta un solo tabù: «Continuiamo a subire troppi gol in trasferta. Su questo dobbiamo lavorare», ha detto dopo la gara Inzaghi, che ha diretto dalla panchina la sua partita numero 250 in Serie A, vincendone 143. Erano 35 anni che nessun tecnico faceva meglio", conferma Repubblica.