Repubblica – Inter sul trono: prima in tutto, Juve detronizzata. La sua superiorità…

Il quotidiano Repubblica analizza la prima parte di campionato al termine del girone d'andata ed esalta l'Inter di Inzaghi

Alessandro De Felice

Al giro di boa la Serie A va in vacanza e traccia i primi bilanci della nuova stagione. In attesa di tornare in campo a gennaio, in concomitanza con l'inizio della sessione invernale del calciomercato, il quotidiano Repubblica analizza la prima parte del campionato italiano, giunto alla 19esima giornata:

"La prima metà del campionato è stata una contraddizione continua: per questo ne sta venendo fuori un torneo appassionante, imprevedibile e con rare certezze. La prima è l’Inter, l’unica a condurre un cammino regolare, a suo modo logico e a gioco lungo implacabile. Le altre sono di carattere generale: sta pagando la mentalità offensiva, mentre gli allenatori più tradizionalisti come Mourinho, Allegri e Mazzarri sono al di sotto delle aspettative".

"La contraddizione di punta è quella di Milan e Napoli, formazioni che hanno espresso il calcio più accattivante assieme a Empoli e Fiorentina: irresistibili fino alla fine di ottobre, resistibilissime nelle ultime otto giornate, in cui Pioli è nono e Spalletti addirittura quindicesimo. Ma anche l’Atalanta ha uno sconcertante rendimento a fasi alterne. La terza costante sono gli infortuni, che hanno penalizzato specie il Milan e ancor più il Napoli. Il discorso vale anche per la Juve, benché il meglio lo stia dando in assenza di Dybala e Chiesa, per l’Atalanta, in difficoltà senza gli esterni titolari, e la Roma, che oltretutto ha una rosa più ristretta".

"Questo campionato sta segnando una svolta e probabilmente indicando una tendenza: se l’anno scorso l’Inter ha detronizzato la Juventus dopo nove anni di tirannia, quest’anno l’ha scavalcata anche a livello di qualità della rosa. Per pesare con un criterio oggettivo l’organico delle squadre abbiamo incrociato alcuni dati: presenze e gol complessivi nei più importanti tornei di prima divisione (Premier, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1), in Champions e in nazionale. Ora l’Inter è prima per tutti i parametri ad eccezione dei gettoni di Champions (la Juve ne ha 271 in più): la sua superiorità ha un supporto statistico".