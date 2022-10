Repubblica – Inter-Roma, pagelle: Dimarco il migliore, male Inzaghi. Asllani…

Il giorno dopo la sconfitta contro la Roma, Repubblica analizza nel dettaglio le prestazioni dei singoli giocatori dell'Inter. 5 per Samir Handanovic: "Due parate non male. Un minuto dopo, gli si piegano le mani su un tiro domabile". 5 anche per Skriniar: "Sul gol di Smalling l’errore più grande è il suo. Forse il chiacchiericcio su rinnovo e Parigi non gli giova". 6 invece per Asllani: "Buonina la prima. Nella débacle interista è fra i meno colpevoli". Insufficienza anche per Inzaghi, voto 5: "Solita trama: vantaggio, incapacità di raddoppiare, paura, sconfitta. Male".